BOULAY, Nicole



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Nicole Boulay, survenu à Québec, le 30 mai 2019. Elle était l'épouse de feu Philippe Prud'homme, fille de feu Yvette Marier et de feu Gérard Boulay. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 9h, en la sacristie de l'Église Saint-Charles-Borromée,La sacristie est accessible par l'entrée située sur le versant de l'église qui est face au boulevard Louis-XIV. Elle laisse dans le deuil Mathieu et Eve Boulay (Guillaume Bédard); " son beau " Léo Bédard; plusieurs cousins et cousines, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s, dont Johanne Potvin (Louison Pronovost). Elle est allée rejoindre son frère Michel et sa belle-sœur Jacqueline Miller décédés avant elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation En Cœur, 8585 boulevard Saint-Laurent, bureau 310, Montréal (QC) H2P 2M9, téléphone : 1 800 EN CŒUR (1 800 362-6387).https://en-coeur.org/engagez-vous/donnez/