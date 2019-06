CÔTÉ, Bernard



À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, autrefois de Baie-Comeau, le 25 mai 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Bernard Côté, fils de feu Stanislas Côté et feu Germaine Hudon. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Muriel, Francine, Marcel, Gaby, Danielle, Serge et Marie-Andrée et leurs conjoints, ses neveux, ses nièces, cousins, cousines ainsi qu'autres parents et amis. Il fut confié au :La famille recevra les condoléances dès 9h au même endroit avant la cérémonie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Véro & Louis pour adultes autistes au https://dons-fondation-vero-louis.membogo.com/fr/