BERGERON, Jacques



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 7 juin 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Jacques Bergeron, conjoint de madame Louise Bérubé, fils de feu madame Claire Côté et de feu monsieur Lorenzo Bergeron. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera, en présence des cendres, aule dimanche 16 juin 2019, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres aura lieu auprès de ses parents, au cimetière de la paroisse de Saint- Nicolas à une date ultérieure, où il a vécu de nombreuses années avec sa famille. Il laisse dans le deuil sa conjointe, la femme de sa vie, Louise Bérubé ainsi que ses enfants qu'il a aimés comme les siens: Éric (Jinny), Rémi (Nellie), Julie (Sarah); ses petits-enfants: Camille, Zélia, Loric, Elliot et Romy; ses frères et sœurs: Lorraine (Armand-Paul), feu Pierre, Nicole, Brigitte et Réjean; ses deux nièces Anne-Marie et Valérie; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Bérubé; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc Téléphone: 418 657-5334, Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.