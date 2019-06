AUGER, Jean-Pierre



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 4 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Auger, époux de dame Marie-Rose Bédard. Il était le fils de feu dame Béatrice Martel et de feu monsieur Aimé Auger. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30 à 15h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien aimée Marie-Rose, ses enfants: Benoit (Renée Caron), Johanne (Louis Sansfaçon), Jean, Yvan (Lucie Lamothe) et Richard; ses petits- enfants: Simon Durand (Carol-Anne Lebel) et Gabriel Durand; ses petits-enfants par alliance: Émilie Sansfaçon (Mathieu Lavoie), Olivier Demers et Philippe Demers (Véronique Blanchet); son arrière-petits-fils Alexis Durand; ses arrière- petits-enfants par alliance: Louis-Maxime Lavoie, Jasmine Lavoie, Laurie Demers et Emma Demers; sa sœur Jeannine (Jean-Louis Dumas); ses frères: Claude (Pauline Nadeau), Marcel (Denise Nadeau), Guy (feu Gabrielle Bédard), Marc-André (Rosalie Presse), Gaston (Monique Vézina), François et Jacques. Il repose maintenant en paix avec ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Bédard: feu Jean-Marie (feu Fernande Bédard), feu Denis (feu Annette Delage), feu Gertrude (feu Dollard Tremblay), feu Albert (feu Gemma Lacasse), feu Hélène (feu Roger Pageau), feu Marie-Anne (feu Berthmans Cloutier), feu Thérèse (Gilles Cimon), feu Yolande (feu Raymond Jobin) et feu Gabrielle (Guy Auger). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le département des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise, unité de soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.