HARBOUR, Irène



À son domicile, le 24 mai 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Irène Harbour, fille de feu madame Alice Boivin et de feu monsieur Trefflé Harbour. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Madame Harbour était la sœur de: feu Henriette, Henri-Claude, feu Claudette (feu Raymond Bouchard), Jean-Guy (Françoise Plante), Roger (feu Estelle Simard) et Robert (Diana Girard); elle laisse également dans la deuil ses neveux et nièces: Daniel (Réjeanne Audy), sa filleule Marjolaine (Mario Tessier) et Serge Bouchard (Josée Bourque), Eric (Sonia Asselin) et Patrick Harbour (Barbara Turcot), Stéphane Harbour, Benoit (Karine Parent) et Jean-François Harbour (Hélèna Forbes); ses arrière-petits- neveux et ses arrière-petites-nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.