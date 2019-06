PLANTE, Denis jr



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 juin 2019, à l'âge de 36 ans, est décédé Denis jr Plante. Il était accompagné de sa famille: son père "Pops" Denis Plante, sa mère Suzanne Huot, son frère Mathieu et sa conjointe Véronique Martineau. Oncles, tantes et grands-parents étaient aussi présent.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence du corps, aule samedi 15 juin 2019, de 16 h à 20 h et, de 9 h à 10 h 45.L'Inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille au cimetière St-Charles. Il a livré une dernière bataille de façon magistrale. Il laisse dans le deuil ses parents: Suzanne Huot et Denis Plante, son frère Mathieu Plante (Véronique Martineau); ses neveux adorés: Nathan et Anthony; ses grands- parents: Marie-Claire R. Plante et Paul-Henri Plante, Adrienne Robitaille (feu Odoric Huot); ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et amis bien-aimés. La famille aimerait remercier chaleureusement les gens avec qui Denis partageait sa vie ses dernières années à la résidence Michel Scott soit: Michel, Manon, Chantale, Jessy et Jude et l'équipe du centre de jour du 525 boul. Wilfrid-Hamel (Vanessa, René, Michel et Geneviève). Merci pour ses belles années de plaisirs, de dévouement et de professionnalisme. Il ne faut pas oublier tous ses amis avec qui il a partagé de belles aventures. En terminant, un merci au personnel des soins intensifs et au département de traumatologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins, leur dévouement et leur support des dernières semaines. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au fonds Denis jr Plante chez Centraide. " Afin de commémorer la mémoire de Denis jr Plante, le fonds à son nom permettra à différents organismes partenaires de Centraide et associés au bien-être des personnes handicapées, de continuer leur dévouement et leurs missions comme ils l'ont si bien fait durant la vie de Denis jr. Merci pour votre soutien. " Don par internet au https://www.centraide-quebec.com/don/don-a-un-etre-cher/ ou par la poste directement à Centraide au 550, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2J5 en spécifiant en note le Fonds Denis jr Plante.