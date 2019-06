GRONDIN, Louisette Daigle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Louisette Daigle, épouse de feu monsieur Roger Grondin. Elle était la fille de feu dame Florida Laroche et de feu monsieur Aimé Daigle. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.et de là au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Marie Audet), Yvon et Christian; sa sœur Thérèse Daigle Asselin; son petit-fils Mathieu (Catherine Chiasson); ses arrière-petits-enfants: Charlotte et Arthur; sa belle-sœur Gabrielle Asselin Daigle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grondin: Pauline Bédard, Claudette (Jean-Marc L'Heureux) et Raymond. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement tout le personnel du CLSC Orléans ainsi que le personnel de gériatrie de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.