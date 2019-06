AUBIN, Véronique Laflamme



Le 31 mai 2019, jour de son 92e anniversaire, dans la douceur, nous a quittés Véronique Laflamme Aubin. Elle est allée rejoindre son mari, feu Gérard Aubin, autrefois de Saint-Lazare, où ils ont fondé leur famille.Elle a marqué la vie de nombreux êtres chers, ses enfants: feu André (Diane Guilbault-Jacques Hébert), Angèle (André Bourque), Bertrand (Jocelyne Sylvain), feu Françoise (Gaston Castonguay- Claudette Léveillée), Murielle (Luc Robillard), Lise, Guylaine (Yvan Desjardins), Patricia (Réjean Leclerc); ses petits- enfants: André-Sébastien (Geneviève), Julie-Véronique (Antoine), Marie-Ève, Valérie (Philippe), Jean-François (Caroline), Marie-Pier (Guillaume), Joël (Frédéric), Claude (Maxim), Naomi, Sarah-William, Virginie, Karl (Cathy), Alexis; et ses arrière-petits enfants: Henri-Ulysse, Adrien, Jules, Oscar, Léa-Rose, Anne-Florence, Gabrielle, Maxim, Paul, Rose, Julia, Maïka, Élisabeth, Béatrice et Édouard. Elle était la sœur de feu Émilienne, feu Donatienne (feu Claude Lapointe), feu Thérèse (feu Robert Godbout) et feu Roland (Agathe Vermette); et la belle-sœur de feu Jeannine (feu René Leroux), feu Guertin (feu Cécile Laverdière), Alyce (feu Gilles Corriveau) et Simone (feu Antonin Laverdière); elle était la tante chérie de plusieurs neveux et nièces et elle laisse des amies très chères. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe ou un don à la Fabrique de Saint-Lazare 116-D de la Fabrique Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0. Nos chaleureux remerciements à tout le personnel soignant de l'unité de soins palliatifs du 5e de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille accueillera parents et amis aule vendredi 14 juin 2019 de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de la