SAMSON, Régent



A son domicile, le 9 juin 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé M Régent Samson, fils de feu Jean-Marie Samson et de Jeannine Desrochers. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre sa mère, sa fille Marie-Pierre Samson (sa mère France Miville-Deschênes), ses oncles et tante: Pierre Samson, feu Laurette Desrochers (feu Roger Vallières), feu Gilberte Desrochers (feu Léo Morin), Monique (feu Jean-Marc Lemieux), feu Louisette Desrochers (Jean-Jacques Morency), ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin traitant et les infirmières du C.L.S.C. pour tous les bons soins prodigués et à Nathalie pour son réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Mont-Marie dans l'intimité.