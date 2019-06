GAGNON, Gérard



À l'Hôpital St-Sacrement, le 9 juin 2019, à l'âge de 95 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gérard Gagnon, époux de Thérèse Lecomte et en premières noces de feu Rita Laberge. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Louis, Céline (Guy Turgeon) et Lucie (son ex-conjoint Raymond Côté); ses petits-enfants: Émilie (Olivier Bouverat), Laurence (Jean-Sébastien Gravel), Charles (Camille Desrosiers), Léa et Audrey; son arrière-petit-fils Xavier; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lecomte: Jeannine (feu Fernand Richard), Françoise (feu Marcel Houde), feu Jacques (Élisabeth Villeneuve), Odette (feu Raymond Lafrance), Jean-Pierre (Louise Dubreuil), André (feu Denise Côté et feu Martine Rivard) et Denise (Raynald Tarte) et de la famille Laberge: Thérèse Trudel (feu Guy Laberge) et Roselande Paradis (feu Jules Laberge); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Domaine Saint-Dominique et du département des soins palliatifs de l'hôpital Saint-Sacrement pour les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Téléphone : 418 525-4385Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.