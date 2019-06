DUBÉ DIONNE, Pierrette



À l'hôpital St-François d'Assise, le 1 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Pierrette Dubé, épouse de feu monsieur Marcel Dionne, fille de feu madame Lauretta Duchesne et de feu monsieur Lucien Dubé. Elle demeurait à Québec.Une cérémonie d'adieu lui a été rendue en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses filles: Johanne, Josée (Dany Jean), Sophie et sa tendre petite fille Laurie, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, frères, sœurs, parents et amis (es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants - Division Québec est, 254, rue Soumande, bureau #206, Québec, Québec, Téléphone : 418 650-2111, Courriel : qe@revesdenfants.ca, Site web : www.revesdenfants.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.