MORENCY, Pierrette Paré



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 29 mai 2019, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée madame Pierrette Paré Morency, épouse de monsieur Jean-Marc Morency, fille de feu madame Irène Ampleman et de feu monsieur Eudore Paré. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Daniel (Luce Michaud), feu Mario et Marie-Josée Morency (Daniel Godbout); ses petits-enfants: Alex Morency (Ariane Drolet), Antoine Morency, Marie-Lou Godbout et Dominic Godbout (Audrey-Anne Côté); ses arrière-petits-enfants: Liam Morency et Alice Morency; son frère et sa sœur: Raymond (feu Gisèle Lambert) et Jacqueline (Jean-Marie Châteauvert); ses belles-soeurs: Yolande et Jacqueline; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Mario Morency. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement Christ-Roi du quatrième et du sixième étage pour les bons soins prodigués à Madame Paré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.