PARADIS, Claudette Asselin



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mai 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Claudette Asselin, épouse de monsieur Pierre Paradis, fille de feu madame Marguerite-Marie Tremblay et de feu monsieur Victor-Etienne Asselin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses fils: Serge (Audrey-Anne Martin), Christian (Julie Drapeau); sa petite-fille Lawrence; ses petits-fils: Alexis et Félix; ses sœurs et son frère, Ghislaine (Marcel Paré ), Gérard (France Dion), feu Laurette (feu Francesco Iacurto), feu Yolande (feu Yvon Bélanger); ses nièces et neveux: Marie-Diane Paré (Patrick Lamarre), Marie-Hélène Paré (Soheil Nahkostin), Chantale Asselin (Daniel Bélisle), Daniel Asselin (Sylvie Mondore) et Francois Asselin; son beau-frère, Jacques Paradis (Dominique Durocher), feu Marlène et Julien Paradis, neveux et nièces, ainsi que Annie Trudel (mère de Laurence et amie). La famille tient à remercier le personnel du 4ième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, département hémato-oncologie pour leur dévouement et la Dre Tremblay pour les merveilleux soins donnés à Claudette tout au long de sa maladie. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Tél : 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.