PLANTE, Nicole Bernard



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 2 juin 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Nicole Bernard, épouse de monsieur Robert Plante, fille de feu madame Alberte Chamberland et de feu monsieur Jean-Baptiste Bernard. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 14 juin 2019 de 19h à 22h ainsi quede 9h à 11h etLes cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Loretteville. Elle laisse dans le deuil, son conjoint Robert Plante; ses fils: Martin (Annie Lachance), Sébastien (Anne Laganière); ses petits-enfants adorés: Maélie, Mathieu, Zoé, Lily-Jeanne; sa sœur Denise (Gilles Bédard); son frère Jean-Guy (Carole Blanchard); ses filleules: Nathalie Bédard, Stéphanie Brassard; ses grandes amies de cœur: Francine Fraser (Tom Nielon), Monique Comeau, Louise Garneau; ses beaux-frères et belles sœurs: feu Monique Plante (feu André Michaud), feu André Plante, Madeleine Plante (Claude Rochette), Françoise Plante (feu Jean-Marc Brassard), Colette Plante (Jacques Casault), Hélène Plante (Robert Drolet), Benoit Plante (Johanne Bélanger), Suzanne Plante (Pierre Lavallée), Marie-Claude Plante (Pierre Francoeur); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis. Un sincère remerciement aux infirmières du CLSC de la Jacques-Cartier pour leur dévouement et leurs bons soins à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Popote et Multi-Services (4855, Route Ste-Geneviève #355 Québec, Québec, téléphone : (418) 845-3081, Site Internet : https://www.popoteetmultiservices.org/