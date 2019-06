VERRAULT, Robert (Bob)



La famille Verrault a le profond regret de vous informer du départ de Robert le 23 mai 2019. Il est allé rejoindre sa mère Violet (Nan) Stevens, son père Gérard (Pops) Verrault et sa sœur Elisabeth Ann.D'abord et avant tout, il aura été un époux, un conjoint, un ami, un amoureux, un confident, et un complice de tous les instants pour sa bien-aimée Joan. Pour ses enfants Kathleen (Greg) et Vincent (Mel), il personnifie l'amour d'un père, la sagesse et l'expérience d'un guide mais aussi la présence et l'écoute d'une oreille attentive. Ses petits-fils Zachary (Ann) et Alexander, pour qui Bob était Pops, voyaient en lui quelqu'un qui savait tout et qui aimait partager les leçons de vie. Homme aux mille projets, ébéniste hors pair, amateur de chasse, de pêche et de grand air, chef émérite, guide touristique, modéliste et VRiste passionné, et collaborateur inconditionnel, Bob ne savait pas dire non. Partout où il est passé, les gens se souviennent de lui avec amour, affection, respect et tendresse. Bob a fait partie de plusieurs familles. Chez les Verrault, Michel (Lise), Edouard (Louise) Carole (Austin) et Lucy (Normand) voyaient en lui le grand frère, le rassembleur, l'organisateur, le chef du clan. Chez la famille de Joan, les Nolan, Nancy (Sandy), Gladys (Régis), Dan (Judy), Robert (Micheline), John (Louise) et Bruce (Susan), Bob a tissé des liens d'amitié et d'amour qui n'ont fait qu'accroître au fil des années. Pour les cousins et cousines, neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces qui l'ont côtoyé, l'oncle Bob ne laissait jamais indifférent. À sa façon, il avait ce don d'interagir avec chacun ou chacune, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Surtout, l'adjudant-chef Verrault faisait partie de la grande famille militaire. Il a servi son pays avec honneur et distinction, entre autres lors de deux déploiements en mission de paix, l'un au Moyen Orient dans les années 70 et l'autre en Bosnie dans les années 90. Il était fier de sa contribution aux Forces armées canadiennes comme nous tous étions fiers de ses états de service et pour lesquels il a reçu l'Ordre du Mérite militaire en 1984. Bob va certes nous manquer mais nous ne l'oublierons jamais.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 8h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Compenser l'envoi de fleurs par un don à l'Association pulmonaire Québec. Téléphone : 1-888-768-6669. Site web : www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.