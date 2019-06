HAMEL, Jean-Paul



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 5 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Hamel, époux de dame Renée Bégin, fils de feu Henri Hamel et de feu Simone Tremblay. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Renée, son fils Jean-Bernard Hamel (Nadine-Gail Proulx et son fils Darren), ses frères et sœurs : Raymonde (feu André Chevalier), Pauline (feu Roger Derome), feu Marie-Céline, feu Claude (Gisèle Cloutier), feu Laurent (feu Laurette Martin) et Denys (Diane Nicole); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Guy (Claire Lemay), Réal (feu Madeleine Lefrançois) et Estelle Bégin (feu Gérard Noreau); ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc), H3A 3S5, tél. : 1-888-766-2262.