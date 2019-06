NADEAU, Marcel



Au Centre Paul-Gilgert de Charny, le 2 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Marcel Nadeau époux de madame Laurette Aubé. Il était le fils de feu monsieur Joseph Nadeau et de feu madame Corinne Roy. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La Famille vous accueillera à lale samedi 15 juin de 9 h à 11 h 30.Elle laisse dans le deuil outre son épouse Laurette; ses enfants: Suzanne (feu Serge Lemay), Louise, Hélène, Jeannine, Claire (Mario Couture); ses petits-enfants: Maxime Couture (Stéhanie), Myriame Couture (Vincent), Mélissa Couture (Jessy), Carl Lemay (Marie-Pier); ses arrière petits-enfants: Tyler, Stacy, Alyson; ses frères et sœurs Nadeau: feu Yvonne (feu Joseph Bilodeau), feu Corine (feu Paul Lessard), feu Maurice (feu Laure-Anne Gagné), feu Alice (feu Léo Gagné), feu Roger (feu Laurette Rhéaume), feu Émilienne (feu Lucien Gagné), feu Antoinette (feu Pierre Cantin), feu Simone (feu Jos Lapointe), Yvette (feu Léo Couture), feu Mariette (feu Guy Dusseault), Lucille (feu Lucien Couture); ses beaux-frère et belles-sœurs Aubé: feu Oscar (feu Livette Laroche), feu Roger (feu Pauline Léveillée), feu Jean-Paul (feu Dorothé D'Or), feu Jeanne-D'arc (feu Raymond Giguère), feu Jacqueline (Florian Provencher), Pauline (feu Marcel Soucy), feu Robert (Jacqueline Caya), feu Renald, feu Madelaine, Rosanne, Réjean (Ghislaine Morin), feu Lorraine (Serge Janelle). Il laisse également dans le deuil neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons à la Société Parkinson Région de Québec, www.parkinsonquebec.ca seraient appréciés. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel de l'unité l'Oasis du Centre Paul-Gilbert pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles est confiée à la