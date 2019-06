DESCHÊNES, Rita



À l'hôpital Enfant-Jésus, le 6 juin 2019, est décédée à l'âge de 88 ans et 6 mois dame Rita Deschênes, épouse de feu monsieur Charles Bérubé et fille de feu monsieur Jean Deschênes et de feu dame Marie Beaulieu. Elle demeurait à Québec et autrefois à Saint-Jean-de-Dieu. La famille recevra les condoléances vendredi le 14 juin 2019 de 19 h à 21 h 30 ainsi que samedi, jour des funérailles, de 9 h à 10 h 50 auet de là au cimetière paroissial. Mme Deschênes laisse dans le deuil ses enfants: Magella (Yves Ouellet) et Serges; ses petits-enfants: Sylvain (Nathalie Roy), François (Marilou Dumont); ses arrière-petites-filles: Ellie et Maude Ouellet. Sont également affectés par son départ: ses frères et sœurs: Henri (Rose-Marie Maltais), Raymond (Lucille Bérubé), feu Élia, feu Yvon et Louiselle. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'hôpital l'Enfant-Jésus de Québec pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. La direction des funérailles a été confiée au