CHABOT, Irène Létourneau



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 20 mai 2019, à l'âge de 98 ans et 6 mois, est décédée madame Irène Létourneau, épouse de feu monsieur Roland Chabot, fille de feu madame Antoinette Samson et de feu monsieur Irénée Létourneau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise (Gilles Lortie); sa petite-fille adorée Marie-Ève, ainsi que son petit-fils feu Sylvain; ses frères et sœurs: Roger (Louise Parrot), Louisette (feu André Caron), Benoit (feu Micheline Garneau); sa belle-sœur Annette Béland ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tant aimés. Elle est allée rejoindre outre son époux, ses frères et sœurs: Adrien, Fernand, Marcel, Jeanne-d'Arc, Laurent, Monique; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Létourneau et Chabot. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h50.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec dont la docteure madame Marjolaine Tremblay. Un merci tout spécial au docteure Nicole Thibault pour son dévouement, son attention, sa disponibilité et ses soins prodigués au cours des 6 dernières années. Tout le personnel de la Résidence St-François pour leur dévouement, délicatesse et bons soins. Également le personnel du CLSC La Source-Nord. Un merci particulier à Simon Gagné pour son soutien et sa présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Qc, Québec Téléphone: 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.