VACHON, Louise Lehouillier



À la Maison Michel Sarrazin, le 8 juin 2019, à l'âge de 77 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Louise Lehouillier, épouse de M. Claude Vachon. Fille de feu Joseph Lehouillier et de feu Adrienne Audet, elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Guy (Nathalie Béland) et Jérôme (Maryse Émond); ses petits-enfants: Maxime (Juliette Diguer), Guillaume, Marilou et Nicolas; ses frères et sœurs: Monique (feu Emmanuel Turcotte), Christiane (feu René Fortier), Marguerite (Gaston Audet), Raymonde (Guy Fortier), Ghislain (Clémence Bourdon), feu Bibianne (Michel Miousse), Réjane (Carol Villeneuve), Francine (Louis Émond), Lucienne, Camille, Christian (Chantal Grenier) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vachon: Pierre (feu Huguette Larrivée), feu Denis (Johanne Fugère), André (Mona Bilodeau), Céline (André Parent), feu Louise (Richard Giguère), Simon et feu René. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 10h à 13h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel et des bénévoles de la Maison Michel Sarrazin, Mme Martine Lévesque et son équipe du CLSC Haute-Ville-des-Rivières ainsi que Dr. Maryse Jutras. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin. (801 Grande Allée O bureau 124, Québec, QC G1S 1C1). Pour rendre hommage à Mme Lehouillier Vachon, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com