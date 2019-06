PILOTE, Mariette



Au CHSLD Accueil Bellerive de La Malbaie, le 6 juin, à l’âge de 88 ans et 7 mois, est décédée madame Mariette Pilote, épouse de feu monsieur Vianney Guay, fille de feu monsieur Joseph Pilote et de feu madame Rose-Anna Ouellet. Elle demeurait à La Malbaie. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à lale vendredi, 14 juin de19h à 22h. Samedi, jour des funérailles, le salon ouvrira à 9h.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Pilote laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Gaston Villeneuve), Johanne (Jacques Savard), Guylaine (Bernard Lefrançois), Manon (Gaétan Tremblay); ses petits-enfants: François (Emmanuelle Patry) et Christine Savard (Marc Gaudreault), Guillaume et Simon Villeneuve, Emilie, Philippe et Maxime Lefrançois, Félix (Maggie) et Laurence Tremblay (Thomas); ses arrière-petits-enfants: Léo, Simon, Elliott, Victoria-Louise et Tristan; ses beaux- frères et belles-soeurs: Jean-Normand Tremblay ((Lisette Villeneuve) feu Louisette Pilote)),Thérèse Guay (feu Roméo Gobeil), Gaby Dubé (feu Jean-Paul Guay); ses deux filleuls: feu Sylvain Dufour et Bruno Gobeil; elle laisse également dans le deuil ses grands amis: Bérengère et Roger; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre son époux; Vianney; ses deux fils: Martin et Serge; ses frères et sœurs: Joseph-Elie, Jean-Claude, Lucien, Paul-Emile, Marcel, Jeanne-Ida, Louisette, Françoise et Anita. La famille tient à remercier chaleureusement la Dre Danielle Gonthier, le personnel du 1er étage et les bénévoles du CHSLD Accueil Bellerive de La Malbaie pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fibrose Kystique. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la