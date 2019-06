GOULET, Benoit



Au CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant Jésus, le 20 mai 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Benoit Goulet, fils de feu Joseph Goulet et feu dame Alice Dorval. Il demeurait à Lévis autrefois La Durantaye Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lavendredi le 14 juin 2019 de 18 h à 18 h 55.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Lucienne Goulet (feu Claude Mercier), Françoise (Jacques Latulippe), feu Rolland (Hélèna Lemieux), feu Dominique, son neveu: Steve Goulet; ainsi que plusieurs ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la