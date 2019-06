VERREAULT, Marcelle Cloutier



Au CHSLD de Beaupré, le 2 juin 2019, à l'âge de 81 ans, entourée de ses enfants est décédée madame Marcelle Cloutier, épouse de feu monsieur Georges Verreault. Elle était la fille de feu monsieur Albert Cloutier et de feu madame Délia Trudel. Elle demeurait à Château Richer. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratif :L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Château Richer. Madame Cloutier laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Denise Boivin), Louise, Line (Paul Gagnon) ; ses petits-enfants : Benjamin (Mélissanne), Jérôme (Aimée), Marc-Alexandre (Catherine), Marie-Lou (Sébastien) et Christina (Mathew) ; ses arrière-petits-enfants : Florence, Adrien, Alexis, Arielle et un tout petit à venir ; sa sœur Thérèse (feu Émile Bergeron) ; ses belles-sœurs : Françoise Bernier (feu Gloria Cloutier), Madeleine Desharnais (feu Raymond Cloutier) et Yolande Tanguay (feu Philippe Verreault) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(es). Elle nous a quittés pour aller rejoindre son époux, ses parents, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Cloutier et Verreault qui l'ont précédée. Un merci spécial au Dr Caroline Kochuyt et au personnel du 2-Côte pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation Gilles Kègle, 380 Rue du Pont, Québec, QC G1K 6M7, www.gilleskegle.org