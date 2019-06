50 ans de partenariat

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, rendra visite prochainement au maire de Grand Quevilly, Marc Massion, dans le but de souligner les 50 ans de relations entre les villes de Lévis et de Grand Quevilly. C’est en 1969 que Vincent Chagnon et Tony Larue, respectivement maires de Lévis et de Grand Quevilly, avaient conclu une entente entre les deux collectivités.

Ces liens qui perdurent depuis un demi-siècle reposent initialement sur les événements de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le Régiment de la Chaudière était le seul régiment canadien-français qui a participé au débarquement de Normandie, il y a 75 ans. Pourquoi je vous en glisse un mot ce matin ? Ça me rappelle un voyage étudiant en France au début des années 1970, alors que nous avions fait un détour par la Normandie et par Grand Quevilly, avec une visite au Château de Robert le Diable. Ah ! les souvenirs !

47 000 $ pour le Fonds R&O

La 31e Classique de golf Rouge et Or et la 6e Randonnée à vélo, deux activités de financement présentées le 30 mai dernier au profit du Fonds de bourses des étudiants-athlètes du Programme Rouge et Or, ont généré des profits de 47 000 $. De gauche à droite, sur la photo : Julia Carbonneau, coordonnatrice excellence opérationnelle chez ABB ; Daniel Veilleux, directeur adjoint du SAS, Programmation, événements spéciaux et communications UL ; Frédéric Grandmont, gestionnaire du développement technologique et des affaires, Systèmes spatiaux, Défense et sécurité chez ABB, représentant de Marc Corriveau, président d’honneur de la Randonnée à vélo Rouge et Or ; Nicolas Audet-Renoux, vice-président, RBC Banque privée et président d’honneur de la Classique de golf Rouge et Or ; Julie Dionne, directrice du Service des activités sportives, et Jean-Noël Corriveau, directeur adjoint du SAS, responsable du Programme Rouge et Or.

Jeunes mécènes de l’OSQ

L’activité-bénéfice des Jeunes Mécènes de l’Orchestre symphonique de Québec, tenue le 30 mai dernier, a été couronnée de succès grâce à la participation de ses nombreux partenaires et commanditaires et au travail du comité organisateur et de ses ambassadeurs. Ensemble, ils ont permis de recueillir la somme de 27 000 $. Sur la photo, de Jeunes Mécènes : Yannie Bordeleau, présidente Jeunes mécènes ; Antoine Leclerc, Alexandre Badeau et Julie Brouillette. Les Ambassadeurs : Antoine Guy, Laurence St-Cyr, Marc-Olivier Jacques, Jean-François Normand, Jonas Depatie, Dimitri Yana, Camille Blais-Morneau et Joly Amuli. Absents de la photo : Simon Bouchard-Bellavance, Vincent Labrecque, Mireille Gauthier, Catherine Tremblay.

60 ans de mariage

Félicitations à Denise Alain et Rosaire Paradis de l’arrondissement Sainte-Foy, à Québec, qui célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple s’était marié le 13 juin 1959 (photo) à l’église de L’Ancienne-Lorette. M. Paradis a travaillé une bonne partie de sa vie pour Gazon Richer (aujourd’hui Pelouses Boulet) et l’Ange Vert, entretien des gazons, alors que Denise s’est occupée à la maison des sept enfants du couple. Aujourd’hui, la famille compte aussi 13 petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Félicitations à vous deux !

Anniversaires

L’honorable Jean-Yves Duclos (photo), député fédéral de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 54 ans... Penny Oleksiak, nageuse canadienne, championne olympique sur 100 m nage libre, en 2016, à Rio de Janeiro, 19 ans... Marie-Chantal Lepage, du restaurant du Musée national des beaux-arts du Québec... Mary-Kate et Ashley Olsen, jumelles américaines, vedettes de la télé, 33 ans.

Disparus

Le 13 juin 2018. Anne Donovan (photo), 56 ans, joueuse de basketball américaine, double championne olympique (1984, 1988)... 2015. Graham Lord, 72 ans, écrivain britannique... 2014. Chuck Noll, 82 ans, l’entraîneur qui a mené les Steelers de Pittsburgh à quatre conquêtes du Super Bowl (NFL)... 2010. Paul Cazeau, 80 ans, conseiller au directeur des officiels de la LHJMQ... 2010. Jimmy Dean, 81 ans, star américaine de la chanson country des années 1960... 2006. Claude St-Jean, 54 ans. En 1972, il avait fondé l’Association canadienne de l’ataxie de Friedreich.