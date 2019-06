LAROUCHE, Lucille



Native de Saint-Urbain de Charlevoix, Lucille Larouche est décédée le 31 mai 2019, à l'âge de 84 ans. Elle habitait Québec. Fille de feu Alice Simard et de feu Arthur Larouche, elle était la sœur de Véronique, Rose-Blanche, Carmen et de ses frères décédés Jules-Aimé, Jean- Marie et François. En conformité avec sa volonté, il n'y aura pas de cérémonie. Les funérailles sont sous la direction de