COTÉ, Dorothée Letarte



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 8 juin 2019, à l'âge de 81 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Dorothée Letarte, épouse de M. Pierre-Yves Côté. Fille de feu Gérard Letarte et de feu Évangeline Vermette, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères: Yvon (Lisette Lachance) (feu Jocelyne Roberge), Clermont (France Dionne) et Carol (Nicole Tremblay); ses sœurs: Suzanne (Gaétan Rhéaume)(feu Fernand Gaudreault) et Monique ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Camille (Micheline Poitras), Gisèle (feu Lucien Fournier), feu Florent (feu Rita Sirois), feu Guy (Élianne Garceau), Thérèse (feu Eugène Châteauvert) et Sylvie (feu Hilaire Thiboutot). Elle laisse également dans le deuil ses nièces et neveux qu'elle adorait, particulièrement Marie-Josée qu'elle a considérée comme sa propre fille ainsi que plusieurs ami(e)s, cousins, cousines. La famille recevra les condoléances aude 9h30 à 11h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant de l'unité de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins, leur dévouement et leur grande humanité à l'égard de Mme Letarte. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Département de cardiologie de l'Hôpital L'Enfant-Jésus) (1825 Boulevard Henri-Bourassa bureau 405, Quebec City, QC G1J 0H4). Pour rendre hommage à Mme Letarte, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com