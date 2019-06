DUFRESNE, Noël



À l'hôpital régional de Portneuf, le 8 juin 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Noël Dufresne, fils de feu monsieur Joseph Dufresne et de feu dame Alice Gauthier. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h 30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Dufresne laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Lionel (Julienne Delisle), Agathe (Venance Julien), Hélène (feu Jean-Maurice Grimard) et Anita (Jacques Gagnon). Il va rejoindre ses frères et sœurs décédés: Élisabeth (feu Christophe Julien), Fernande (feu Nazaire Cauchon), François (Thérèse Thibault), Brigitte (feu Ernest Martel), Jacques (Agathe Delisle) et Michel (Annette Delisle). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence le Mirodor ainsi que monsieur et madame Gilles et Louise P. Petit et madame Lise Marcotte pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, Saint-Cyrille, Saint-Raymond, (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.