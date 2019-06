GAGNON, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur André Gagnon, époux de dame Lucile Martel, fils de feu Joseph Gagnon et de feu Marie-Anna Bonneville. Il demeurait à Québec.le samedi 15 juin 2019 de 9 h 30 à 12 h.et de là au Parc commémoratif de la Souvenance. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucile, ses enfants Luc (Marie Anne Robitaille) et Sylvie Gagnon (Michel Desroches), ses petits-enfants Samuel (Valérie Bilodeau) et Valérie Gagnon, ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Jean-Paul Duval), feu Gérard (Pierrette Mathieu), feu Annette (Welley Macdonald), Paul (Yolande Devost) et Diane Gagnon (Roger Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jeanne d'Arc (feu Maurice Lafontaine), Fernand (feu Micheline Luce), Roger (feu Claire Belley), Rita (feu Laurent Lortie), Thérèse (feu Henri-Paul Sanfaçon), feu Jean-Guy (feu Micheline Culet), Claude (Denise Vachon), feu Denise et André Martel; ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant des soins palliatifs à domicile du CLSC Limoilou, ainsi que celui du personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca, ou à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.