ROY, Lorenzo Henry



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juin 2019, à l'âge de 93 ans est décédé monsieur Lorenzo Henry Roy, époux de feu Jacqueline Gagné. Il était le fils de feu Georges Roy et de feu Régina Boulet. Sa deuxième maman feu Marie-Albertine (Oiseau) Roy Chamberland, sa belle-mère feu Imelda Nicol. Il demeurait à Saint-Philémon de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial. Il était le frère de: feu Roger (feu Marie-Claire Chabot), feu Jean-Paul (feu Cécile Harbour), feu Georgette (feu Alphérie Lacroix), feu Lionel (feu Jacqueline Roy), Denis (Thérèse Therrien), Noëlla (feu Donat Beaulieu), Yola (feu René Therrien), Gisèle (Jean-Guy Goulet), feu Réal, feu Normand (feu Lise Noël), feu Pierrette (Daniel Verreault), Annette (Louis Fournier), Denise (feu Dominique Théberge, Donald Roy), Gilles (Johanne Roy), Jacques (Louise Langlois) ainsi que feu Lisette Leclerc (feu Gilles Leclair) et Germaine Leclerc (feu Roméo Paquin). De la famille Gagné,il était le beau-frère de: feu Gaston (feu Monique Plante), feu Jacques (Aurore Labbé), feu Louise, Jean (Ginette Aubin) et Francine (Francis Gagné). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de L'Oasis Saint-Damien pour leur accueil. Compensez l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation Saint-Joseph de l'Espérance (L'Oasis) 65, route St-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles à été confiée à la