SAMSON, Clément



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 9 juin 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Clément Samson, époux de madame Paulette Bergeron, fils de feu monsieur Wilfrid Samson et de feu madame Liliane Murray. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: feu Steve (Marie-Douce Morin) et Pascal (Nathalie Beaulieu); ses petits-enfants: Francesca, Bianka, Océanne et Mathys; ses frères et sœurs: feu Michel (Huguette Hallé), Micheline (feu Roland Allard), Lise (Donald Ouellet), feu Denis, feu Gilles et Lucie (Martial Fortier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bergeron: Nicole Bussières (Marius Bussières), feu Jacqueline (Jeannot Larouche), Jean-Guy (Suzanne Béland), Francine, Hélène (Marcel Poulin), Doris (Jean Émond), Danielle (Daniel Carrier), Gaétane, Christiane, Sylvie (Daniel Laplante) et Alain (Sandy Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et am(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil Saint- Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 13h.