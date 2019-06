LÉVESQUE, Claire Fréchette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juin 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Claire Fréchette, épouse de monsieur Jude Lévesque, fille de feu monsieur Marcel Fréchette et de feu madame Antoinette Drolet. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean Chrysostome autrefois à Charny. Outre son époux Jude Lévesque, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Eve; sa soeur Pauline (Jacques Richard), ses deux frères Denis (Henriette Loubier) et Richard (Lise Villeneuve), ses belles-soeurs Lévesque: Danielle (Ronald Boisvenue), Ginette (feu Jean Delisle), Émérentienne (Guy Gauvin), Françoise (feu Patrick Couture), Francine (Laurent Filion, France (René Dubé), Christine (Jean-Marc Beauregard), Luce (Denis Lawrence) et feu Harmelle; ses beaux-frères Lévesque: Rock (Odette Ouellette), Jeannot (Angèle Gingras), Jean-Pierre (Debra Wolkowski) et Mario (Carole Lévesque); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis et également toutes les personnes touchées par sa grande générosité ainsi que la paroisse Saint-Jean L'Évangeliste. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer à l'unité de recherche du cancer du sang https://fqc.qc.ca/fr. La famille vous accueillera auà compter de 10h.