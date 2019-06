PARADIS, Patricia Gagné



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 24 mai 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Patricia Gagné, épouse de feu monsieur Jacques Paradis. Née à Boischatel, le 8 avril 1938, elle était la fille de feu dame Maria Bourbeau et de feu monsieur Herménégilde Gagné. Elle demeurait à Québec, arr. Limoilou. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 15 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Boischatel à une date ultérieure. Madame Paradis laisse dans le deuil ses enfants: Marlène (Julien Duchesne), France (Stéphan Thomassin), Denis (Louise Martel); ses petits-enfants: Martin, Keven (Gabrielle Therrien), Claudia (David Demers); ses arrière-petits-enfants: Jordan-Eliot, Charles-Edouard, Raphaël, Mason; ses belles-sœurs et son beau-frère: Lucienne (feu Gérard Viger), Alice (Jean-Yves Robert), Simone Grenier (feu Eudore Gagné); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le Dr Roy, le Dr Fortin et tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, pavillon Enfant-Jésus, Tél.: 418-525-4385, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de