MORENCY, Lucienne Duchesne



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 31 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Lucienne Duchesne, épouse de feu monsieur Raymond Morency, amie de cœur de monsieur Almanzor Lavoie. Elle était la fille de feu dame Valérie Duchesne et de feu monsieur Stanislas Duchesne. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance au sous-sol de la sacristie de l'église de Saint-Tite-des-Caps, 271, avenue Royale, Saint-Tite-des-Caps, le vendredi, 14 juin 2019, de 19h à 21h30 ainsi que le samedi, 15 juin de 12h à 13h45.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son compagnon monsieur Almanzor Lavoie, ses enfants, gendres et belles-filles: Jean-Guy (Nicole Simard), Georgette (feu Yvon Crépeault), Jocelyne (Clément Frenette), Yvon (feu Noëlla Paquet), feu Rosaire (Hélène Duchesne), Donald, Bertrand (Sylvie Goulet), Germain, Marthe (Mario Potvin), et Fernand; ses petits-enfants: Sandra (Francis Laroche), Jean-Pierre, Daniel (Mélanie Gaudreault), Philippe (Amélie Perreault), Pierre (Suzie Martineau), François (Sarah Gagné), Jeanne (Jean-Daniel Maltais), Julie (Mathieu Néron) et Audrey; ses arriere-petits-enfants: Maély, Alexane, Alexandre, Charlie-Ann, Anabelle, Félix, Sabrina, Charlot, James et Blake; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu René (Antoinette Asselin), feu Alice (Jean-Louis Ferland), Cécile (feu Claude Paradis) (Joseph Gagné), Rose-Aimée (feu Adjutor Côté), feu Henri (Marie-Rose Picard), Roger (Lucie Verreault), feu Maurice (Jacqueline Picard), Raymond (feu Claudette Boivin) et elle était la sœur de feu Jeannette (feu Arthur Duchesne), feu Lucie (feu René Ferland) et feu Rosianne (feu Laurent Leblond); ses belles-sœurs de la famille Morency: feu Paul-Eugène (Huguette Fillion) (feu Yvette Bolduc), feu Louis-Antoine (Marguerite Lachance), feu Fernand (Thérèse Audet, feu Albany Labranche) et elle était la belle-sœur de feu Roland (feu Germaine Boucher), feu Sœur Marguerite p.f.m., feu Maximin (feu Juliette Duclos), feu L'Abbé Henri et feu Émile (feu Jacqueline Audet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Nous remercions sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour avoir pris grand soin de notre maman avec dévouement. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/