SÉVIGNY, Gérard



À Lévis, le 5 juin 2019, à l'age de 72 ans, est décédé monsieur Gerard Sévigny, époux de madame Maryse Garneau, fils de feu Armand Sévigny et de feu Jacqueline Roy. Il demeurait à Lévis (Charny). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Sonia Lagrange), Renée (Jean-François Dion) et ''la petite'' Maryse; ses petits-enfants: Virginie (Frank), Étienne, Xavier, Kalven-Lucy et Léa-Madison; son arrière-petit-fils: Mason; ses soeurs: Denise, Jeannine (Marc Marois) et Dianne (Maurice L'Hebreux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Garneau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier tout le personnel de la maison ''le petit domicile'' de Charny, de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du Centre Paul-Gilbert pour l'excellence de leurs soins et leur dévouement. La famille recevra les condoléances au complexede 13h30 à 15h30.et de là au cimetière de Charny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Québécoise de la Fibromyalgie (https://sqf.quebec/).