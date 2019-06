ALBERT, Hélène



À Québec, le 7 juin 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Hélène Albert, épouse de monsieur Raymond Mainguy, fille de feu dame Lorraine Gagnon et de feu monsieur Adrien Albert. Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint Raymond, elle laisse dans le deuil son beau-fils Antoine et sa belle-fille Marie-Hélène et leurs enfants Béatrice, Paul-Émile, Joseph et Léopold; ses frères et sa sœur: Ghyslaine (Pierre Lévesque), Jean-Daniel (Pascale Bruneau) et Luc; ses neveux et nièces: Jean-Sébastien, Alexandre, Julie, Valérie, Rachel, François-Xavier, Marie-Clara, Béatrice (leurs conjoints et enfants); ses beaux-frères et sa belle-sœur: Louis (feu Suzanne Trudel), Gilles (Jeanine Laforest) et Lucie (François Faucher) ainsi que ses cousins et cousines et ami(e)s. A la demande d'Hélène, il n'y aura pas de service funéraire, ni de cérémonie. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Québec) H3A 9Z9, ou par un mot en écrivant sur le site de la Coopérative funéraire des Deux-Rives (www.coopfuneraire2rives.com).