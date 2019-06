COUILLARD, Fernande Dufour



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 19 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Fernande Dufour, épouse de monsieur Guy Couillard. Elle était la fille de feu monsieur Noé Dufour et de feu dame Simone Dumas. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Guy, ses enfants : Sylvain (Johanne Tétu), Rémy (Caroline Martineau), ses petits-enfants : Marc-Antoine, Catherine, Ann-Marie, Charles, Louis et leur conjoint(e), ses frères et sœurs : Normande, feu Francine (feu Gérard Desbiens), feu Constant (Diane Robin), Nicole (feu Guy Landry), feu Renée, feu Marie-Claude, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couillard : feu Madeleine (feu Philippe Rousseau), feu Laurent (Thérèse Talbot), feu Thérèse (feu Roger Gendron), Gilberte (feu Hervé Grégoire), feu André (feu Rita Rouleau), Simon (Diane Cinq Mars), Fernand (Sylvie Bergeron), Grégoire (Mariette Gauthier), feu Jules (Thérèse Sigouin), feu Aline (feu Marcel Corneau), Marcel (Francine Lévesque), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny et de La Maison d'Hélène, ainsi que Dr Raymond Fortin et Dre Michelle Boulanger pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la