DE BLOIS, Marie



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès, à Québec, le 29 mai 2019, de Marie de Blois, épouse de Robert D'Aoust. Elle était la fille de Charles de Blois et de Jeannette Béchard. La famille vous accueillera le vendredi 14 juin de 19h à 21h30 au centre commémoratifsamedi, jour des funérailles, vous êtes invités à vous rendre directement à l'église où la famille vous accueillera à compter de 13h.Nous retiendrons d'elle son immense courage, sa détermination et sa grande générosité. Marie laisse dans le deuil les deux grands amours de sa vie: son époux Robert D'aoust et son fils Charles-Olivier D'aoust; son frère Jean (Pauline Soucy); ses sœurs: Danielle (Michel Gagnon), Sylvie (Jacques Brisson) et Johanne (Jean Langlois); son beau-père Jean D'aoust; ses belles-sœurs: Lyne Daoust (Christian Morneau) et Carole Daoust (Robert Lemoine), son beau-frère Richard Daoust (Caroline Paquette), ainsi que ses tantes, neveux et nièces, cousins et cousines, et de nombreux amis. La famille tient aussi à remercier, pour ses soins, Dr Julie Lemieux, oncologue à St-Sacrement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca