BOLDUC, Damien



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 23 mai 2019, à l'âge de 76 ans et 3 mois, est décédé monsieur Damien Bolduc, époux de madame Dorice Guillemette, il était le fils de feu Alyre Bolduc et de feu Léonie Morin. Il demeurait à Buckland, Bellechasse.La famille recevra les condoléances ausamedi le 15 juin 2019 à compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses 3 enfants: Sylvain (Annie Parker), Brigitte (Gérard Morissette), Vicky (Patrick Rouillard); ses 5 petits-enfants: Mathias Bolduc Bissonnette, Rebecca Therrien, Thomas, Maxime et Jeffrey Bolduc. Il était le frère de: feu Adrien (feu Pauline Lemieux), Adrienne (feu Paul Morin), Jeannette, feu Raymond, Yolande (Jean-Guy Laflamme), Côme (Réjeanne Morin), Anita (Lucien Morissette), feu Gérard (Noëlla Fournier), feu Clément, Madeleine (feu Michel Gauthier), Anne-Marie (André Breton), Jean-Paul (Marjolaine Corriveau), Ida (Réjean Labrie) et Rose-Hélène (Paul Lafontaine). De la famille Guillemette, il était la beau-frère de: feu Venant (Monique Brochu), Eddy (Evelyne Fournier), feu Rose-Anne (feu Jean-Roch Plante), feu Céline (feu Maurice Chouinard), feu Paul-Guy, Carmelle (Ernest Roy), Jeannine (Marcel Turmel), Réal (Florence Colgan), Eliane (Julien Bourdon), Gisèle et Gilles (Nicole Chamberland). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Anselme, aussi à la Résidence Kennedy de Pintendre pour leurs bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Buckland 4324, rue Principale Buckland (Québec) G0R 1G0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire