JULIEN, Gabrielle Genois



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 3 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Gabrielle Genois, épouse de feu monsieur Henri-Paul Julien et fille de feu monsieur Joseph Genois et de feu madame Marie-Anne Beaumont. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Genois laisse dans le deuil ses enfants : Gisèle (Léandre Corriveau), feu Claude (Jocelyne Jobin), Jacques (Danielle Voyer), Louisette (Jean-Paul Soulard) et Francine; ses petits-enfants : Denis (Nancy Lapointe), François (Ghislain Laprise), Josée (Gabriel Bédard), Nathalie (Pierre-Olivier Langlois), Julie (Luc Paquet), Andréanne (Guillaume Gignac), Gabriel et Jessica; ses arrière-petits-enfants : feu Keven, Loriane, Samuel, Liam, Félix, Arnaud, Zoé, Livia, Élyann et Aurélie; ses frères et sœurs de la famille Genois : feu Simonne (feu Maurice Dorval), feu Marcel (feu Denise Bédard) et feu Georgine (Robert Claveau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Julien : feu Pauline (feu Georges-Albert Gingras), feu Jeannette (feu André Auger), Gérard (feu Jeannine Auger), feu Aline (feu Léon Gingras), feu Conrad, Hector (feu Denise Couture), feu Jean-Noël (Jeannine Gingras), Colette (feu Marc Fiset), Gilles (Johanne Lepage), Rita (Pierre Drolet) et Nicole (Gilles Drolet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du 2ième étage du CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Genois ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 13h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ Les formulaires seront disponibles à l'église.