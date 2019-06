BRIÈRE, Jean Guy



À l'hôpital St-Sacrement, Québec, le 25 mai 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean Guy Brière, conjoint de monsieur Jean-Claude Fillion, fils de feu monsieur Roméo Brière et de feu madame Raymonde Turcotte. Natif d'Hervey-Jonction, il demeurait à Donnacona (Les Écureuils). La famille recevra les condoléances au, de 13h à 14h30,Monsieur Brière laisse dans le deuil outre son conjoint, ses frères et sa soeur, son beau-frère et sa belle-soeur: Michel, Gilles (Hélène Doucet), Céline (François Deschênes) ainsi que Sylvie Chrétien; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fillion: Raymond (M-Reine Poirier), Laurette, Jeanne Paradis-Fillion, Georgette, Jacqueline, Jean-Marc (Bibiane Lavoie), Renald (Noëlla Lavoie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et un grand nombre d'ami(e)s. Remerciement spécial à tout le personnel soignant de l'unité 3P de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www. cancer.ca