LESAGE, Jean-Luc



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean-Luc Lesage, survenu à Québec, le 1er juin 2019, à l'âge de 83 ans. Il était le conjoint de monsieur Yves Ruel, fils de feu Jeanne Moisan et de feu Jean-Baptiste Lesage. Originaire de Saint-Léonard-de-Portneuf, il habitait à Québec depuis plusieurs années. Sa famille recevra les condoléances le dimanche 16 juin 2019, de 12h30 à 16h, à laainsi que, dès 9h30,Vous pouvez accéder à l'entrée principale de l'église directement par la rue Saint Colomb après avoir emprunté la côte de Sillery (anciennement nommée la côte de l'Église). Outre son conjoint, il laisse dans le deuil ses enfants : Alexandra Cossette-Lesage et Jacques Cossette-Lesage (Sylvie Pigeon); ses petits-enfants : Élisabeth, Catherine, Nicolas et Louis; ses belles-sœurs et ses beaux-frères : Nicole (feu Jacques Joncas), Lise (Adrien Garant), Réjean (Nicole Garant) et Line (Michael Grant; feu Pierre Hallé); sa tante Fernande Béland (feu Marcel Lesage); ses amis très chers : Jean-Marie (1), Jean-Marie (2), Gaétan, Clément, Guy et Louis, ainsi que plusieurs autres ami(e)s qui l'ont chéri. La famille tient à adresser des remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement, en particulier à la Dre Johanne Théorêt, pour les bons soins prodigués. Également de sincères remerciements à tous les intervenants du service de soutien à domicile du CLSC Limoilou, et tout spécialement à Jean, Emmanuel et Margot, pour leur présence et leur soutien qui ont contribué au bien-être et au bonheur de monsieur Jean-Luc Lesage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cap Diamant, 1415 rue Frank-Carrel, bureau 261, Québec (QC) G1N 4N7, téléphone : 418 614-9453,https://fondationcapdiamant.com/activites-de-levee-de-fonds-2/faire-un-don/(C. Houde, 2019)