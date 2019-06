RIOUX, Raymond



En France dans la ville de Caen, le 6 mai 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Raymond Rioux, fils de feu monsieur Jean Rioux et de feu dame Marie-Zélie Plourde. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil son fils Nicolas; ses frères et sœurs: feu abbé Jules Rioux, feu Monique (Howard Huntley), feu Fernand, feu Jean-Paul (Marielle Tardif), Roland (Irène Bradette), Colette (Robert Demers), Roger (Armande Lefebvre); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec QC, G1W 2K7. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.