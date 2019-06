SIMARD, Martine



À Lévis, le 8 juin 2019, est décédée à l'âge de 58 ans madame Martine Simard, épouse de monsieur Marc Fugère. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurent (Catherine Labadie) et feu Éloïse; sa mère Josette Blais (Gaëtan Lévesque); son père feu Germain Simard; son frère Gaëtan (Nathalie Duchesne); ainsi que la famille Fugère: Lucie (René Bergeron), Mimi, René (Denise Dugal) et feu Louis (Micheline Fortin). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. Des dons à la Maison Michel Sarrazin seraient grandement appréciés.https://www.michel-sarrazin.ca/. La famille recevra les condoléances auà compter de 11h.