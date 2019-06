BONNEVILLE, Céline



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Céline Bonneville, survenu subitement le 4 juin 2019, à l'âge de 79 ans et 8 mois, au centre hospitalier de l'université Laval (CHUL). Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle était l'épouse de Denis Labrecque. Née à Sainte-Marguerite, elle était la fille de feu Wilfrid Bonneville et de feu Mary-Hélène Simard. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : David (Caroline Hébert) Brigitte et Mathieu (feu Isabelle Dubois); ses petits-enfants : Guillaume, Chloé, Audré, Jérôme, Émile et Charles; ses frères et soeurs: Daniel (Lise Ringuette), Noël (Francine Packwood), Colette (Fernando Rioux) et Diane; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labrecque : feu Jean-Paul (feu Marguerite Gagnon), feu Marguerite (feu Laurent Veilleux), feu Marcel (Éliane Simard), feu Suzanne (feu Rolland Perreault), feu Benoit (feu Julienne Roy), feu Égide (Jeannette Pouliot), feu Marie-Marthe (feu Raymond Hains), Grégoire (Rose-Hélène Pouliot), feu Antoni (Janet Elbell) et feu Bernard (Nicole Charbonneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/femmes) ou à la Fondation du CHU de Québec (https://fondationduchudequebec.org/).La famille vous accueillera auà compter de 10h.