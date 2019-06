GAGNON, Michel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 7 juin 2019 à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Michel Gagnon, époux de madame Marie-Claire Genest. Il était le fils de feu Clément Gagnon et de feu Marie-Marthe Lamontagne. Il demeurait à Saint-Charles de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de laIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Patrick (Anik Bilodeau), Pascal (Cara Park), Mélanie (Christian Labbé); ses petits-enfants: Benoit et Léanne Gagnon, Rosalie, Charles et Léa Labbé. Il était le frère de: Camille (Monique Fleury), feu Claude, feu Albert (Thérèse Carrier), feu Philippe (Madeleine Blais), Gérard, Monique (Guy Dionne) et feu Aline. De la famille Genest, il était le beau-frère de: Monique (Gilles Trudel), Raynald (Sylvie Poulin), Céline (Jean-Claude Turmel), Doris (Gaétan Blais), Réjean (Lise Turcotte), Liette (Clément Côté), Anne (Daniel Rousseau), Annick et Sylvain. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s ainsi que son grand ami Hervé Roy (Carole Lachance). La famille remercie sincèrement le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 107, rue Saint-Louis Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la