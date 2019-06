COULOMBE, Matthieu



À Québec, le 18 mai 2019, à l'âge de 23 ans, est décédé Matthieu Coulombe. Né à Québec, le 24 mai 1995, il était le fils de dame Christiane Bourdon et de feu monsieur Paul Coulombe. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 14 juin 2019 de 19 h à 22 h et le samedi 15 juin 2019 de 9 h à 10 h.Le corps sera inhumé par la suite au Cimetière St-Laurent I.O. Outre sa mère Christiane, Matthieu laisse dans le deuil sa sœur Sandrine (Xavier Cardinal); son beau-père Robert Dufour ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Centre de prévention du Suicide. Site: www.cpsquebec.ca, Tél.: (418) 683-0933. Les funérailles sont sous la direction de