MATTE, Françoise Lafrance



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 3 juin 2019, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédée madame Françoise Lafrance, épouse de feu monsieur Roméo Matte. Elle était la fille de feu madame Maria Huot et de feu monsieur Albert Lafrance. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. La mise en crypte suivra au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Richard Leclerc), Cécile (Raynald Rainville), Monique (Jean-Jacques Raynaud), Mario, Lucie et Joan (Jean-Robert Senosier); ses petits-enfants: Dominic (Mireille), Nathalie (Louis), Caroline (Frédérick), Julien (Jésabel), Jean-Félix, Emmanuel et Rafaël; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Édouard, Victor, Béatrice, Marissa et Sophia; Elle était la dernière de la famille Lafrance; elle laisse aussi dans le deuil son beau-frère par alliance Fernand Ouellet; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Matte: Claire, Thérèse, feu Raymond (Pauline Hawey), Lorraine et Robert (Ghyslaine Vaillancourt); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s.