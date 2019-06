PELLETIER, Jean-Claude



À son domicile, le 5 juin 2019, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Pelletier, époux de feu dame Lise Fontaine, fils de feu Roméo Pelletier et de feu Emma Brochu. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Lyne Thériault) et Stéphan Pelletier, ses petits-enfants Jonathan et Olivier Pelletier (Andréa Vaillancourt), ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Marcel Garneau), feu Aline (feu Michel Garneau), feu Yvan (feu Aline Dumont), feu Marcel (Diane Labrecque), Gilles (Marie-Marthe Perron), feu Lisette (Armand Labrecque) et Francine Pelletier; ses beaux-frères et belles-sœurs: Léo (Diane Genest), Yvon (Nicole Chamberland), Raynald (feu Diane Longchamps, Sylvie Fournier), Diane (feu Régis Bélanger), Jacques (Diane Boulay) et Richard Fontaine (Suzanne Côté); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.