BERGERON, François



Accidentellement, à Saint-Ferréol-les- Neiges, le 4 juin 2019 à l'âge de 39 ans, nous as quittés un homme de cœur, François Bergeron, conjoint bien-aimé de Marie-Pier Nadeau. Il était le fils de feu dame Ghislaine Lachance et de feu monsieur André Bergeron, petit-fils de feu dame Thérèse Simard et de feu monsieur Philippe Lachance. Il demeurait à Beauport.La famille vous accueillera en l'église de Saint-Ferréol-les-Neiges pour une rencontre de solidarité 2 heures avant la liturgie, soit de 9h à 11h, sous la direction desFrançois laisse dans une grande peine son amour Marie-Pier, son fils qu'il aimait tant Edward Bergeron (sa mère Brigitte) et ses deux belles-filles adorées Alycia et Alexe Bélanger; sa belle-mère Carole Larouche (feu Yvon Nadeau), son beau-père Raymond Paradis, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Marc Nadeau (Sophie Morin) et Michael Morin (Joelle Gagné); ses oncles et tante de la famille Lachance: Daniel (Sylvie Racine), Louisette, Gaston, Ghislain (Lisette Duchesne), André, Claudette (Denis Lachance), feu Yvon (Jocelyne Martineau) et il était le neveu de feu Raymond, feu Claire, feu Jacques, feu Yvon, feu Michel et feu Hélène. Il quitte également sa nounou adorée Camille, ses grands amis: Yannick Parent, David Lavoie, Jean-Alex Martin et René Corriveau, ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis(es). Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé François aient une pensée pour lui, pour Marie-Pier et les enfants.