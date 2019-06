BOURASSA, Louise



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 31 mai 2019, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédée madame Louise Bourassa, fille de feu madame Antoinette Couture et de feu monsieur Édouard Bourassa. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants : Hélène Girard, Fernand Girard (Georgia Jacobi) et Michel Girard (Mary Girard), ses petits-fils: Olivier Girard (Nicole Quinn) et Philippe Girard (Kiarra Harris-Girard); ses arrière-petits-enfants: Aelynn Girard, Quinn Girard et Rémi Girard; sa sœur: Aline Bourassa (Jean-Marie Rochon); ses beaux-frères et belles-sœurs : John Massey (feu Yvette Bourassa), Monique Gagnon (Yvon Lavoie), Pierrette Bouffard (feu Guy Bourassa), Yvette Lévesque (feu Maurice Bourassa) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de la Résidence le St-Patrick, du C H U de Québec et la Maison Michel Sarrazin pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca . ou à la Fondation de la Maison Michel- Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Tél. : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.